Richemont: changements au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 09:49

(CercleFinance.com) - Compagnie Financière Richemont a annoncé des changements au conseil d'administration et la nomination de Fiona Druckenmiller.



Guillaume Pictet et Jean-Blaise Eckert, Administrateurs non exécutifs de la Société depuis respectivement 2010 et 2013, ont indiqué qu'ils quitteraient le Conseil à la fin de l'exercice en cours, le 31 mars 2024.



Clay Brendish et Maria Ramos ont également indiqué qu'ils quitteront le Conseil d'administration à la fin du prochain exercice clos le 31 mars 2025.



Richemont annonce la nomination de Fiona Druckenmiller à l'élection au conseil d'administration. Sa nomination en tant qu'administratrice non exécutive est soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle 2023 prévue le 6 septembre 2023.



Fiona Druckenmiller, de nationalité américaine, est la fondatrice de FD Gallery , une boutique new-yorkaise qui propose des articles de luxe d'occasion, principalement des bijoux vintage et contemporains.



Johann Rupert, président de Richemont, a déclaré : ' La série de changements que nous annonçons aujourd'hui entrera en vigueur au cours des 10 à 16 prochains mois. Ils reflètent l'exécution continue de notre plan de relève pour les membres de longue date '.