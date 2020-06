Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont : changement au comité exécutif Cercle Finance • 12/06/2020 à 12:25









(CercleFinance.com) - Richemont annonce que Sophie Guieysse se retire du Comité exécutif avec effet immédiat. Le groupe indique qu'elle ne se présentera pas à une réélection au Conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle du 9 septembre 2020.

Valeurs associées CIEFINRICHEMONT SIX Swiss Exchange +2.00%