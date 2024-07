Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Richemont: CA à peu près stable au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Richemont dévoile un chiffre d'affaires de 5,27 milliards d'euros pour son premier trimestre 2024-25, en baisse de 1% en données publiées mais en hausse de 1% à taux de change constants, 'malgré des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes'.



Le groupe suisse de luxe (Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati) affiche une croissance dans toutes les régions, à l'exception de l'Asie-Pacifique, ainsi qu'une poursuite de la progression de la vente directe aux clients, notamment dans les maisons de joaillerie.



Une croissance à un chiffre dans les maisons de joaillerie et le secteur d'activité 'autres' (qui comprend les maisons de mode et d'accessoires) a compensé la baisse des ventes des horlogers spécialisés, impactée par une forte exposition à l'Asie-Pacifique.





