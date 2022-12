Richemont: BofA, à l'achat, voit un potentiel de 50% information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 16:33

(CercleFinance.com) - Bank of America a fait part lundi d'une recommandation d'achat sur le titre Richemont, assortie d'un objectif de cours de 170 francs suisses, faisant apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 50%.



Dans une note de recherche, BofA évoque un groupe 'très différent', ce qui le conduit à revoir à la hausse ses prévisions de résultats pour les prochains exercices.



D'après l'intermédiaire, les estimations du marché peine à prendre en compte l'évolution des marchés de l'horlogerie et de la joaillerie, tout comme les changemnts 'significatifs' opérés chez Richemont.



A la différence de la crise financière de 2008/2009, qui avait fortement pénalisé les populations les plus roches, la crise inflationniste actuelle pénalise surtout les consommateurs aux revenus les plus bas, fait remarquer BofA.



De plus, la joaillerie représente désormais 80% du résultat opérationnel (Ebit) du groupe de luxe, alors que le secteur bénéficie justement d'une dynamique de nouveau favorable.



Quant aux ventes en gros de montres, qui avaient pu pénaliser l'activité par le passé, elles représentent désormais une part plus petite de l'activité, avec un positionnement davantage axé sur le haut de gamme, ajoute l'analyste?



BofA relève en conséquence ses prévisions de bénéfices pour les exercice 2023 et 2024, qui se situent désormais de 5% à 10ù au-dessus de celles du consensus.