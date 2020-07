Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont : baisse de 47% de ses ventes trimestrielles Cercle Finance • 16/07/2020 à 11:57









(CercleFinance.com) - La société suisse de produits de luxe Richemont a enregistré jeudi une baisse de 47% de son chiffre d'affaires pour son premier trimestre clos le 30 juin. Le propriétaire des bijoutiers Cartier et Van Cleef & Arpels a déclaré que les ventes avaient chuté à 1,9 milliard d'euros au cours de la période avril-juin, contre 3,7 milliards un an plus tôt. La société basée à Genève a déclaré que les ventes avaient été fortement affectées par Covid-19, avec une baisse des ventes à deux chiffres dans toutes les régions, canaux et secteurs d'activité, à l'exception d'une augmentation de 49% en Chine. Au 30 juin, la plupart de ses magasins avaient rouvert, à l'exception des magasins en Amériques a précisé Richemont. Les actions cotées à Zurich sont en baisse de près de 5% après cette annonce.

Valeurs associées CIEFINRICHEMONT SIX Swiss Exchange -5.56%