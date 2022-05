Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont: augmentation de 61% du résultat annuel information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 08:53









(CercleFinance.com) - Richemont, le détenteur suisse de marques de luxe comme Cartier et Buccellati, publie au titre de son exercice clos fin mars, un résultat en augmentation de 61% à 2,08 milliards d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle en amélioration de 6,5 points à 17,7%.



A près de 19,2 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est accru de 46% (+44% à taux de change constants), avec des augmentations à deux chiffres dans tous les secteurs d'activité, régions et canaux, tirées en particulier par le commerce de détail et les Amériques.



Le conseil d'administration propose de verser un dividende ordinaire de 2,25 francs suisses par action 'A' (et 0,225 franc par action 'B'), soit une augmentation de 13%, ainsi qu'un dividende spécial supplémentaire d'un franc par action 'A' ou par tranche de 10 actions 'B'.





Valeurs associées CIEFINRICHEMONT Swiss EBS Stocks -8.83%