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Richemont annonce que la publication de ses résultats est actuellement retardée en raison d'une panne chez Microsoft
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 07:30

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L'annonce des résultats du premier semestre de Richemont, propriétaire de Cartier CFR.S , prévue à 06h00 GMT, a été reportée en raison de la perturbation mondiale des services Microsoft MSFT.O , a indiqué vendredi le groupe de luxe.

Richemont a précisé qu'on ne savait pas encore quand le problème serait résolu.

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