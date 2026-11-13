Richemont annonce que la publication de ses résultats est actuellement retardée en raison d'une panne chez Microsoft

L'annonce des résultats du premier semestre de Richemont, propriétaire de Cartier CFR.S , prévue à 06h00 GMT, a été reportée en raison de la perturbation mondiale des services Microsoft MSFT.O , a indiqué vendredi le groupe de luxe.

Richemont a précisé qu'on ne savait pas encore quand le problème serait résolu.