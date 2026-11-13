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Richemont améliore sa rentabilité au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 13/11/2026 à 08:47

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Richemont dévoile un BPA de 4,29 EUR au titre de son 1er semestre comptable (clos fin septembre), contre 3,08 EUR sur la même période un an auparavant, ainsi qu'un profit opérationnel en croissance d'un tiers, à 3 129 MEUR, soit une marge en amélioration de 3,3 points, à 25,5%.

Le géant suisse du luxe, détenteur notamment des marques Cartier, Van Cleef & Arpels et Piaget, a vu sa marge brute s'améliorer de 1,2 point, à 66,5%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 16%, à 12,28 MdsEUR ( 17% à taux de change constants).

Après un 1er trimestre particulièrement vigoureux, au cours duquel ses ventes ont grimpé de 20% à taux de change constants, Richemont a maintenu une dynamique favorable au 2e trimestre, avec une progression de 13% par rapport à une base de comparaison élevée.

Le groupe ajoute que l'ensemble de ses domaines d'activité ont réalisé de fortes performances, tant sur le 1er semestre que sur le 2e trimestre, avec des croissances à deux chiffres dans chaque région, à l'exception de la zone Moyen-Orient et Afrique.

"Si nous ne pouvons prévoir ce que l'avenir nous réserve, nous nous attendons à ce que l'environnement macroéconomique et géopolitique demeure volatil dans un avenir prévisible", affirme par ailleurs le président de Richemont, Johann Rupert.

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