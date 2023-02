Richelieu Gestion : Stanislas Duval de la Guierce devient Référent Finance Durable

Stanislas Duval de la Guierce a obtenu en 2022, le Certificat ESG auprès du CFA Institute. Il annonce que son rôle consistera en " l'analyse, la compréhension et la mise en application " des obligations réglementaires, afin d' " allier finance durable et finance traditionnelle ".

(AOF) - Richelieu Gestion annonce que Stanislas Duval de la Guierce rejoint ses équipes en tant que Référent Finance Durable, avec pour rôle « d’accélérer le déploiement de l’approche extra-financière propriétaire » de la société au sein de ses deux métiers, la gestion collective et la gestion sous mandat. Diplômé de l’École Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci, Stanislas Duval de la Guierce, 36 ans, a évolué pendant 7 ans dans la gestion et le contrôle des risques chez AXA Investment Management (2013-2019), puis Gefip (2019-2022) ou il a notamment contribué au déploiement de l'approche ESG

