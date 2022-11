Richelieu 26 : nouveau fonds à échéance de Richelieu Gestion

(AOF) - Richelieu 26 est principalement investi en obligations d’entreprises à échéance à fin décembre 2026. Son fonctionnement simplifié, accessible à tout moment et sans droits d’entrée ni droits de sortie, rend le fonds éligible à l’assurance-vie. Il est dès à présent référencé auprès d’un certain nombre de Compagnies d’Assurances. Richelieu 26 combine les caractéristiques d’une obligation classique (rendement connu à l’avance, réduction progressive de la duration et donc du risque de taux, échéance fixe) et la diversification d’un fonds obligataire traditionnel.

“Les hausses de taux sont historiques par leur ampleur et la rapidité du mouvement. Notre scénario central : une lente décrue de l'inflation qui, en moyenne, sera, pour les 3 prochaines années, supérieure à celle des dix dernières années. Dans ce contexte, un fonds à échéance a particulièrement du sens.”, explique Alexandre Hezez, co-gérant de Richelieu 26 et Stratégiste du Groupe Richelieu.

Richelieu 26 joue la carte de la simplicité : le fonds est investi exclusivement en obligations d'entreprises solides émises en euro, à l'exclusion de tout produit complexe. Avec la remontée des taux, l'équipe est convaincue que les entreprises à fort levier d'endettement pourraient être à risque au cours des deux prochaines années. Ainsi, elle n'investit dans aucune obligation dont la notation est inférieure à BB- et favorise largement les sociétés européennes (80-90% du portefeuille), dont 50% sont françaises et issues d'une vingtaine de secteurs d'activités. Environ 40% de l'actif du portefeuille est investi sur des obligations Investment Grade.

De plus, le fonds est SFDR 8, avec une approche propriétaire du type Best in universe retenant, au sein de l'univers d'investissement initial, les 80% des émetteurs ayant obtenu la meilleure notation ESG.

Eligible à l'assurance-vie, Richelieu 26 n'a pas de période de commercialisation. Ni droits d'entrées, ni droits de sortie : les souscripteurs peuvent ainsi sortir du fonds si la période est faste ou rester jusqu'à l'échéance dans le cas contraire.

“Notre choix pour l'échéance à 2026 est en partie lié à la forme de la courbe des taux. Sur la partie courte de la courbe, les rendements augmentent très rapidement avec la maturité. Mais à partir d'une certaine maturité, la courbe s'aplatit. Faire du 5 ans n'apporte pas forcément beaucoup plus de rendement que sur du 4 ans. En revanche, le risque, lui, augmente : plus la maturité s'éloigne, et moins il y a de visibilité, aussi bien du point de vue macro-économique, que de la solidité financière des différents émetteurs.” ajoute Etienne Dubourg, Gérant obligataire chez Richelieu Gestion, ayant déjà géré des fonds à échéance.