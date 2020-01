Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richard (Orange) contre l'exclusion de Huawei de la 5G en Europe Reuters • 23/01/2020 à 20:17









PARIS, 23 janvier (Reuters) - Stéphane Richard, PDG d'Orange ORAN.PA , s'est à nouveau prononcé jeudi contre l'exclusion de l'équipementier chinois Huawei HWT.UL du déploiement de la nouvelle génération mobile 5G en Europe. Les Etats-Unis incitent les pays européens à se passer de la technologie de Huawei, qu'ils accusent de servir aux activités d'espionnage de la Chine, ce que le groupe chinois dément. "Je suis contre l'exclusion de Huawei", a dit Stéphane Richard lors de la présentation de ses voeux. Les débats sur le sujet se sont intensifiés récemment en Europe. Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, a affirmé dimanche que le recours à des entreprises européennes ne retarderait pas le développement de la 5G en Europe, contrairement aux craintes formulées, en Allemagne notamment, sur les conséquences d'une mise à l'écart de Huawei. Stéphane Richard s'est néanmoins prononcé jeudi pour la définition de règles claires au niveau européen sur le sujet. "J'espère que ça ne va pas conduire à une exclusion de fait des Chinois et notamment de Huawei sur la scène européenne qui, je pense, serait contraire aux intérêts de l'Europe et par ailleurs poserait des problèmes importants à la plupart des opérateurs européens", a toutefois dit le PDG d'Orange. (Mathieu Rosemain version française Bertrand Boucey)

