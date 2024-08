Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: vente d'une plateforme MBE 412 cluster aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 08:54









(CercleFinance.com) - Riber annonce la vente d'une plateforme MBE 412 cluster à une 'société américaine de premier plan dans les capteurs d'imagerie infrarouge spatiale, astronomique et terrestre', une nouvelle commande qui sera livrée en 2025.



'Capitalisant sur un niveau de performance très élevé', cette plateforme 'offre une grande flexibilité en termes d'équipement, de modularité et d'adaptabilité pour le développement et la production de semi-conducteurs composés', selon Riber.



La machine a été retenue pour sa capacité à répondre de façon optimale aux exigences de ce type d'applications. Elle doit permettre au client de soutenir ses développements de nouveaux matériaux et structures pour capteurs infrarouge.





RIBER 2,64 EUR Euronext Paris +1,54%