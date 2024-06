Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: vente d'un nouveau système de production en Asie information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Riber s'inscrit en hausse lundi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce de l'obtention d'une commande majeure en Asie pour un système de production.



Le fabricant d'équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs indique qu'un client industriel asiatique lui a récemment commandé une machine d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) afin de renforcer ses capacité de production.



Le système MBE 49 vise à lui permettre de renforcer ses dispositifs photodiode et d'amplificateurs optiques en GaAs basés sur des lasers à points quantiques, notamment utilisés dans le domaine de la détection 3D.



Cet équipement - qui offre une compatibilité avec le processus de fabrication sur substrat de six pouces - doit être livré en 2025.



Vers 9h30, le titre Riber affichait une hausse de l'ordre de 1,7% dans le sillage de cette annonce.





