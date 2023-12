Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: une nouvelle commande en provenance d'Asie information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le titre Riber est orienté à la hausse mardi à la Bourse de Paris suite à l'officialisation d'une nouvelle commande de deux machines de production en Asie.



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs précise que cette commande 'importante' porte sur deux systèmes de production 'MBE 6000'.



C'est un client industriel asiatique qui est à l'origine du contrat, avec l'objectif de produire des 'epiwafers HEMT' (transistors à effet de champ) destinés aux communications mobiles.



Ces machines doivent aussi lui permettre de fabriquer des composants optoélectroniques à base d'antimoine pour des dispositifs de communication RF et optoélectroniques.



Riber explique que son système MBE 6000 a été retenu du fait de son haut niveau de performances pour produire des hétérostructures semi-conductrices complexes avec des rendements élevés.



Sa capacité à fonctionner en mode automatique, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, va permettre à son client d′accroitre significativement sa capacité de production.



Le MBE 6000, dont une quarantaine de machines sont actuellement en exploitation dans le monde, sera livré en 2024.



Suite à cette annonce, l'action Riber cotée à la Bourse de Paris progressait de plus de 1,2% mardi à la mi-journée.





