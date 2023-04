Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: toujours bénéficiaire malgré un contexte difficile information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 10:07









(CercleFinance.com) - Riber a annoncé vendredi être resté bénéficiaire l'an dernier, en dépit d'une activité impactée par des problèmes d'approvisionnement, une annonce saluée par un bond de 4% du titre à Paris.



Même s'il est lié principalement à la réévaluation en euro de créances libellées en dollars et en yuans, son bénéfice net s'est établi à 0,2 million d'euros en 2022, contre 1,5 million en 2021.



Le équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs précise que son résultat opérationnel courant est ressorti à 1,3 million d'euros, un niveau comparable à celui de 2021.



Affecté par des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques ayant entraîné le report de certaines livraisons, le chiffre d'affaires annuel s'est replié de 11% à 27,8 millions d'euros.



S'agissant de ses perspectives, Riber se dit 'confiant' dans sa capacité de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions d'euros cette année, supérieur de 40 % à celui de 2022.



Cette croissance de l'activité devrait s'accompagner, selon le groupe, d'une nette amélioration de la rentabilité.



Riber a par ailleurs annoncé ce matin la nomination de Christian Dupont, l'ancien DG de Dolphin, en qualité de président du directoire, en remplacement de Michel Picault qui restera membre du directoire.



Vers 10h00, l'action Riber cotée sur Euronext Growth Paris progressait de 4,5%, ce qui lui permettait d'effacer la quasi-totalité de son repli boursier depuis le début de l'année.





