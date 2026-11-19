Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires pour l'industrie des semi-conducteurs a renforcé sa dynamique commerciale sur le marché asiatique grâce à une nouvelle commande d'un système de production MBE 6000.

Cette commande a été passée par un client fidèle déjà équipé de plusieurs machines du groupe. Cette acquisition vise à accroître ses capacités de fabrication en grande série de composants semi-conducteurs en arséniure de gallium.

Retenu pour la qualité de sa croissance de couches semi-conductrices à hétérostructures, le système permettra de produire des composants critiques : commutateurs pour appareils mobiles, transistors haute fréquence et photodiodes à faible bruit pour les systèmes de communication. Entièrement automatisé et capable de fonctionner en continu 24h/24 et 7j/7 sur des cycles dépassant dix mois, le MBE 6000, qui compte déjà plus de 50 unités installées dans le monde, offrira au client un gain significatif d'efficacité industrielle.

La livraison de ce système est attendue d'ici la fin de l'année 2026. Pour Riber, ce contrat illustre la pertinence de son offre auprès des acteurs de l'électronique et de l'optoélectronique au coeur d'une industrie asiatique dynamique. Sur le plan financier, cette opération vient directement conforter la prévision du groupe, qui table sur un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros pour l'exercice 2026.