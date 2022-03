Riber remporte une commande aux Etats-Unis

(AOF) - La société EPIR Inc., basée à Bolingbrook, dans l'Illinois aux Etats-Unis, vient de conclure l'acquisition d'une nouvelle machine de recherche MBE 32P MCT de Riber afin de renforcer son parc de systèmes et soutenir la fourniture de matériaux de pointe à ses clients. EPIR Inc., filiale en propriété exclusive de Sivananthan Laboratories Inc., est une société de haute technologie en fort croissance, qui développe des semi-conducteurs de pointe HgCdTe (Tellurure de mercure-cadmium - MCT) pour des dispositifs de détection et d'imagerie infrarouges.

EPIR utilise une technologie de croissance de matériaux personnalisée, rendue possible par les équipements MBE de RIBER et incluant plusieurs couches épitaxiales développées soit sur des mailles de CdZnTe pour des applications hautes performances, soit sur des substrats de silicium pour une approche à moindre coût.

Le Dr Silviu Velicu, président d'EPIR, déclare : " Au cours des deux dernières décennies, RIBER a été notre principal fournisseur d'équipements MBE et l'acquisition d'un nouveau système témoigne de la qualité et de la fiabilité de ses produits. Le nouveau système MBE 32P MCT qui sera installé chez EPIR nous aidera à répondre aux besoins commerciaux et gouvernementaux accrus en matière de HgCdTe de haute qualité ".

Philippe Ley, président du directoire de Riber a ajouté : " Notre gamme de systèmes MBE 32 existe depuis 40 ans avec une base installée de plusieurs centaines de systèmes dans le monde. Parmi le large éventail de matériaux pouvant être traité, la croissance épitaxiale de composés contenant du mercure est l'une des plus exigeantes en matière de dépôt en couches minces en MBE".

"Depuis quatre décennies, le MBE 32 de Riber excelle dans le domaine de la croissance MCT pour la production inégalée de matériau de haute qualité et le développement de dispositifs de plus en plus impressionnants. Il n'y a pas de soutien plus fort que la récurrence de nos activités de système alors que notre société est ici de nouveau honorée par EPIR à travers cette nouvelle commande. EPIR a une confiance totale dans le transfert et l'amélioration des processus de nos réacteurs vers notre version moderne du légendaire système MBE 32",a ajouté le dirigeant.

Electronique professionnel : marché sous tension

D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.

Excellentes perspectives

Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.

TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.