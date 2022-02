Riber reçoit une nouvelle commande en Asie

(AOF) - Une université récemment établie en Asie axée sur les sciences de l'ingénierie a commandé auprès de Riber un système MBE 412 entièrement automatique. Ce système sera utilisé pour étudier les effets de magnéto-transport dans les puits quantiques GaAs/AlGaAs et développer des nanostructures III-V sur silicium avec une haute perfection cristalline.

Les travaux effectués et les programmes de recherche seront principalement académiques. Le système MBE412 sera également utilisé pour développer des structures pour des micro-pompes MEMS (Microsystèmes électromécaniques) prototypes, qui seront utilisées dans le domaine médical.

Cette commande sera livrée en 2022.

Electronique professionnel : marché sous tension

D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.

Excellentes perspectives

Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.

TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.