Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber : reçoit la commande d'un système de recherche en Asie Cercle Finance • 13/01/2021 à 09:35









(CercleFinance.com) - Riber annonce avoir reçu une commande pour un système de recherche, modèle C21 DZ, d'une Université des Sciences et Technologies en Asie. Cette université a plusieurs projets de recherche prévus pour étudier les propriétés fondamentales des couches minces d'arséniure / phosphure réalisées par MBE et un programme plus appliqué axé sur les lasers de télécommunications, indique l'entreprise. Le système commandé sera livré en 2021, assure Riber.

Valeurs associées RIBER Euronext Paris +5.16%