Riber: prises de profits après les résultats semestriels

(CercleFinance.com) - Riber s'inscrit en net repli jeudi à la Bourse de Paris, victime de prises de profits en l'absence de révision à la hausse de ses prévisions malgré un environnement qualifié de 'porteur'.



Le fabricant d'équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs a généré sur le premier semestre un chiffre d'affaires de 12,2 millions d'euros, en croissance de 32% d'une année sur l'autre.



Dans son communiqué, le groupe explique que ses ventes de systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ont fortement progressé.



Sa perte opérationnelle s'est réduite en conséquence, passant de 2,1 à 1,1 millions d'euros, tandis que la perte nette est ressortie à 1,2 million d'euros, contre -1,6 million d'euros au premier semestre 2022.



Au 30 juin, son carnet de commandes s'élevait à 30,5 millions d'euros, stable, dont 23,7 millions d'euros de commandes de systèmes (+3%).



Riber souligne que la prise de nouvelles commandes systèmes devrait rester solide sur la fin de l'exercice dans un marché des semi-conducteurs qualifié de 'porteur'.



Ses perspectives 2023 restent pourtant inchangées, la société maintenant son objectif d'un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 40 millions d'euros, une prévision qui décevait les investisseurs et provoquait une baisse de près de 5% du titre jeudi à la Bourse de Paris, même si la valeur conserve encore une hausse de plus de 9% sur les six derniers mois.





Valeurs associées RIBER Euronext Paris -4.23%