Riber obtient la licence de progresser après ses résultats annuels

(AOF) - Riber (+5,02% à 1,8 euro) récolte en Bourse le fruit de la forte amélioration de ses comptes en 2022. Si le spécialiste des équipements pour le secteur des semi-conducteurs bénéficie d’un contexte de marché porteur en raison de la pénurie de puces, il est également confronté à des refus de licences d'exportation du fait que ses produits sont susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire.

Le résultat net s'établit à 1,5 million d'euros en 2021, contre 0,3 million en 2020. Le résultat opérationnel ressort à 1,3 million, soit une progression de 83 %. La marge brute s'établit à 11,1 millions, soit 35,4 % du chiffre d'affaires, en augmentation de 5,3 points par rapport à 2020 (30,1 %) du fait de l'évolution favorable du mix-produit et de l'augmentation de la valeur des systèmes vendus. Le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 31,2 millions.

Les ventes de systèmes MBE sont en retrait de 4 % compte tenu des refus de licences d'exportation par l'Administration française pour un montant total de 9 millions d'euros en 2021, et atteignent 17,4 millions d'euros pour 8 machines livrées contre 10 en 2020.

Les équipements commercialisés et fabriqués par le groupe technologique sont classés dans la catégorie des " biens à double usage ", c'est-à-dire susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire. Il est nécessaire d'obtenir une licence d'exportation délivrée par l'Administration française pour les ventes à destination des pays autres que ceux de l'Union Européenne, de l'Amérique du Nord et du Japon.

Les ventes de services et accessoires maintiennent leur forte croissance (+15 %) pour s'élever à 13,8 millions d'euros, soit 44,2 % du chiffre d'affaires total de la société en 2021.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2021 progresse de 3 % à 14,8 millions d'euros et inclut 3 commandes de systèmes MBE (7,9 millions d'euros), dont 1 de production, et des commandes solides de services et accessoires (6,9 millions d'euros).

Ce carnet ne tient pas compte des 6 commandes supplémentaires de systèmes (5 de recherche et 1 de production) annoncées au cours du premier trimestre 2022, pour un montant total d'environ 9 millions d'euros.

Compte tenu de ces éléments, Riber prévoit pour 2022 une croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité par rapport à 2021.

La société devrait par ailleurs poursuivre ses prises de commandes dans le courant du second trimestre 2022 grâce à un pipeline de prospects important.

Témoignant de sa confiance dans l'avenir de la société, le directoire proposera aux actionnaires à l'occasion de l'assemblée générale du 21 juin 2022, une distribution en numéraire sous forme de remboursement d'une partie de la prime d'émission, à concurrence de 0,05 euro par action. Sa mise en paiement interviendra le 4 juillet 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Electronique professionnel : marché sous tension

D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.

Excellentes perspectives

Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.

TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.