Riber: nouvelle commande en provenance d'Asie

(CercleFinance.com) - Riber, spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce la vente d'un système de production MBE 49 GaN en Asie, nouvelle commande dont la livraison est prévue pour 2025.



Cette machine viendra renforcer la capacité de production de composants optoélectroniques avancés en nitrure de gallium (GaN), destinés à des applications grand public, du client industriel asiatique.



'Les dispositifs à base de GaN suscitent un vif intérêt dans le domaine des applications de puissance, où l'industrie cherche à réduire la taille et le poids des systèmes tout en augmentant leur efficacité ', met en avant Riber.





