Riber : nouvelle commande de machine MBE en Asie

(CercleFinance.com) - Riber, leader mondial d'équipement MBE pour l'industrie des semiconducteurs, annonce la commande d'un système de production MBE 6000 en Asie pour un montant de plusieurs millions d'euros. Un client asiatique vient en effet de commander une seconde machine MBE 6000, système de production multi-wafer d'un très haut niveau de performances. Cette nouvelle commande sera livrée en 2021, annonce Riber.

Valeurs associées RIBER Euronext Paris -1.54%