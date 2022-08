Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: nouvelle commande d'une machine MBE 49 en Asie information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - Riber, spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE), annonce une commande d'un système de production MBE 49 par un nouveau client asiatique qui utilisera cette machine, à livrer en 2023, pour la production de circuits radio fréquence et micro-ondes.



'Cette nouvelle commande confirme l'adoption par le marché du MBE 49, l'un des systèmes de dépôt en couches minces les plus performants pour le développement d'applications électroniques à base de semi-conducteurs composés', commente la société.





