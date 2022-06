Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: nouvelle commande d'une machine de production en Asie information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 09:46









(CercleFinance.com) - L'action Riber est bien orientée lundi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une nouvelle commande d'une machine de production en Asie.



L'entreprise française, spécialisée dans les équipements pour l'industrie des semi-conducteurs précise que cette commande porte sur un système d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) destiné aux applications opto-électroniques et micro-ondes.



Ce type de matériel est notamment utilisé pour la croissance de lasers à points quantiques (QD) dans le cadre de la nouvelle génération de dispositifs de transmission de données et de télécommunications, explique la société.



Riber ajoute que cette nouvelle génération d'équipements nécessite une très grande précision du contrôle du processus de croissance épitaxiale permise par les performances de ses machines, ainsi que par la sophistication du logiciel de pilotage de la machine.



La machine sera livrée en 2023.



Le titre Riber gagne actuellement 2,4% alors que le CAC Mid & Small avance de 0,8%.





Valeurs associées RIBER Euronext Paris +2.39%