Riber: nouvelle commande d'un MBE 6000 en Asie

(CercleFinance.com) - Le fournisseur d'équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) Riber annonce la commande d'un système de production MBE 6000 pour un montant de plusieurs millions d'euros, de la part d'un client industriel en Asie.



Cette commande, qui sera livrée en 2022, doit permettre en question de renforcer son parc existant de réacteurs destinés à produire des matériaux pour des dispositifs électroniques. Riber a vendu près d'une quarantaine de MBE 6000 depuis sa mise sur le marché en 1999.





