RIBER : nouvel essai le 31 juillet pour un vote sur la rémunération des membres du Conseil

(AOF) - Le Directoire de Riber a décidé de convoquer une Assemblée générale ordinaire le 31 juillet 2020, à l'effet de statuer sur l'allocation d'une rémunération aux membres du Conseil de Surveillance dont le montant global annuel serait fixé à 150 000 euros. Il a pris acte du rejet, par l'Assemblée générale mixte du 23 juin, de la 19ème résolution fixant à 170 000 euros le montant de la rémunération annuelle globale pouvant être allouée aux membres du Conseil de Surveillance.

Il est rappelé que le montant de 150.000 euros correspond au montant qui avait été adopté par l'Assemblée Générale du 27 juin 2019.

Dans le contexte évolutif de l'épidémie de Codiv-19 et de lutte contre sa propagation, le Directoire a décidé que cette Assemblée générale ordinaire se tiendrait hors de la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

