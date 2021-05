RIBER : modalités de l'Assemblée générale mixte

(AOF) - Dans le contexte de la crise sanitaire de la Codiv-19, le directoire de la société Riber a décidé de convoquer l'Assemblée générale mixte hors de la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y assister. Les actionnaires pourront uniquement voter par correspondance ou donner procuration au Président de l'Assemblée, à la société sans indication de mandataire ou encore à la personne de leur choix.

A cet effet, la société les invite à utiliser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet et disponible sur le site Internet de la société www.riber.com dans l'espace " Assemblée Générale ", et à privilégier l'envoi électronique à l'adresse suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com.

Les actionnaires auront la possibilité de suivre en direct l'Assemblée Générale par audioconférence. Ceux souhaitant se connecter doivent impérativement justifier leur qualité d'actionnaire en fournissant une attestation d'inscription en compte et un numéro de téléphone à l'adresse suivante : invest@riber.com. Les détails de connexion leur seront transmis dans un second temps.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Optimisme pour le secteur

Les ventes sur trois mois (de septembre à novembre) ont augmenté de 8,3% au niveau mondial par rapport aux trois mois précédents (de juin à août). En Europe, la progression est même supérieure (de 13,8%).

En dépit de la pandémie et d'autres facteurs macroéconomiques, les experts prédisent en 2020 des ventes annuelles bien supérieures à celles de 2019.

Sur ce secteur en croissance, l'Europe cherche à renforcer ses positions. Elle ne détient que 10% du marché mondial, évalué à 440 milliards d'euros. Par ailleurs elle est de plus en plus dépendante d'importations en provenance des États-Unis ou de pays asiatiques. Treize Etats de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, se sont récemment alliés pour investir en commun et ainsi renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération.