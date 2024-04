Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: mise en oeuvre du programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Riber a annoncé lundi la mise en oeuvre d'un plan de rachat d'actions d'un montant de trois millions d'euros, quelques jours après avoir fait état d'une forte progression de ses résultats annuels 2023.



Le fabricant d'équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs, précise que le programme porte sur un part maximale de son capital de 10 % du capital, sur la base d'un prix maximum d'achat de 10 euros par titre.



Ses objectifs consistent à réduire le capital par annulation d'actions, à attribuer des des actions aux salariés, voire à financer des opérations de croissance externe.



Au 9 avril dernier, le nombre d'actions détenues directement ou indirectement par Riber était de 198.454 unités, soit environ 0,9% du capital.



Le titre du spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) s'inscrivait en hausse de 4% lundi matin à la Bourse de Paris suite à ces annonces.





Valeurs associées RIBER Euronext Paris +0.72%