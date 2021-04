RIBER : livraison de la première machine MBE 8000 à IntelliEPI

(AOF) - Riber a annoncé la livraison à son client historique, IntelliEPI, du premier système MBE 8000, plus grosse machine MBE au monde. " Cette livraison s'inscrit dans le cadre d'un contrat de vente de l'équipement destiné à la fabrication de substrats épitaxiaux pour des applications laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL) ultra-performantes " a précisé l'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs.

Étant donné que les dispositifs basés sur VCSEL émettent par la surface du substrat, ils peuvent être transformés en dispositifs avec des systèmes d'émetteurs à haute densité. Ces composants remplacent progressivement les lasers traditionnels comme technologie de référence pour s'imposer dans un nombre croissant d'applications - par exemple, la détection 3D (reconnaissance faciale sur les smartphones) ou le contrôle des mouvements - dans divers secteurs, tels que l'électronique grand public, la santé, l'automobile, ou les télécommunications.

Cette nouvelle machine de production MBE 8000 permettra à IntelliEPI de faire face à l'accroissement prévu de la demande de VCSEL et d'autres marchés, notamment dans les produits en Arséniure de Gallium (GaAs)

AOF - EN SAVOIR PLUS

Optimisme pour le secteur

Les ventes sur trois mois (de septembre à novembre) ont augmenté de 8,3% au niveau mondial par rapport aux trois mois précédents (de juin à août). En Europe, la progression est même supérieure (de 13,8%).

En dépit de la pandémie et d'autres facteurs macroéconomiques, les experts prédisent en 2020 des ventes annuelles bien supérieures à celles de 2019.

Sur ce secteur en croissance, l'Europe cherche à renforcer ses positions. Elle ne détient que 10% du marché mondial, évalué à 440 milliards d'euros. Par ailleurs elle est de plus en plus dépendante d'importations en provenance des États-Unis ou de pays asiatiques. Treize Etats de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, se sont récemment alliés pour investir en commun et ainsi renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération.