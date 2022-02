Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: le titre surperforme après une nouvelle commande information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - L'action Riber profite mercredi à la Bourse de Paris de la réception d'une nouvelle commande en Asie portant sur un système entièrement automatique.



Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) destinés à l'industrie des semi-conducteurs annonce qu'une université récemment établie et axée sur les sciences de l'ingénierie lui a commandé un système MBE 412.



Ce matériel sera utilisé pour étudier les effets de magnéto-transport dans les puits quantiques GaAs/AlGaAs et développer des nanostructures III-V sur silicium avec une haute perfection cristalline, explique la société.



Ces travaux de recherche seront principalement académiques, même si le système sera également utilisé afin de développer des structures pour des micro-pompes MEMS (microsystèmes électromécaniques) prototypes, qui seront utilisées dans le domaine médical.



Cette commande sera livrée en 2022.



Vers 9h30, le titre Riber s'adjugeait 1,2%, surperformant nettement un marché parisien en hausse d'environ 0,5% au même moment.





