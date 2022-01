Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: le titre progresse, chiffre d'affaires en ligne information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 12:12









(CercleFinance.com) - L'action Riber s'adjuge près de 3% ce lundi à la Bourse de Paris alors que le fabricant d'équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs a dévoilé un chiffre d'affaires annuel en ligne avec ses objectifs.



Le spécialiste des systèmes dits 'MBE' (épitaxie par jets moléculaires) a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires 2021 de 31,2 millions d'euros, en progression de 3% par rapport à l'exercice 2020.



Pour mémoire, la société s'était donné comme objectif la réalisation d'un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé.



Son carnet de commandes au 31 décembre 2021 s'élevait à 14,8 millions d'euros, soit une progression de 3% par rapport à l'année précédente, avec des commandes de services et d'accessoires qui se consolident par ailleurs 'à un bon niveau' après les importantes livraisons réalisées fin 2021.



Abordant ses perspectives, Riber confirme pour l'ensemble de l'exercice 2021 sa prévision d'un résultat opérationnel de 1,2 million d'euros, ajoutant que le marché 'porteur' des semi-conducteurs laisse augurer une année 2022 'en croissance'.





Valeurs associées RIBER Euronext Paris +2.64%