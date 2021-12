Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: le titre progresse après une nouvelle commande information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - Le titre Riber avançait de 2% jeudi midi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une nouvelle commande chiffrée à plusieurs millions d'euros.



Dans un communiqué publié ce matin, le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semiconducteurs indique que la commande porte sur un système MBE entièrement automatique.



Riber précise que c'est une grande entreprise européenne du secteur de l'électronique qui a commandé ce système cluster MBE 412 en vue de développer son activité de matériaux à base d'antimoine.



Il s'agit de produire des dispositifs pilotes de détection optoélectroniques.



'Cette nouvelle commande réaffirme la position de Riber en tant que leader de l'industrie des équipements MBE pour les semi-conducteurs composés d'antimoniure', indique la société, qui précise que la commande sera livrée en 2022.



Riber conçoit et fabrique des équipements de haute technologie qui jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans les applications grand public.





Valeurs associées RIBER Euronext Paris +2.14%