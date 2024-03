Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: le titre monte après une nouvelle commande aux USA information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - Le titre Riber gagne du terrain ce mercredi en Bourse de Paris suite à l'annonce d'une nouvelle commande portant sur un système de recherche devant être livré aux Etats-Unis.



Peu avant 12h00, le titre de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs gagne plus de 3% dans des volumes soutenus, qui dépassent déjà leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances.



Le leader mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) a annoncé ce matin qu'un client américain lui avait commandé un système 'Compact 21' destiné à ses activités de recherche.



Le matériel est censé lui permettre d'avancer ses travaux dans le développement de matériaux semi-conducteurs III-V et de dispositifs pour la microélectronique et la photonique.



Cette nouvelle commande doit être livrée cette année.



Soutenue par une dynamique commerciale favorable, l'action Riber affiche une hausse de presque 45% depuis le début de l'année à comparer avec un gain de l'ordre de 7% pour l'indice SBF 120.





Valeurs associées RIBER Euronext Paris +3.50%