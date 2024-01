Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: le titre monte après une commande en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - L'action Riber enregistre l'une des meilleures performances du marché parisien lundi matin à la Bourse de Paris suite à la réception d'une nouvelle commande, qui confirme le dynamisme commercial du groupe.



Vers 9h40, le titre gagne près de 4% dans des volumes déjà une fois et demi supérieurs à leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances. Au même moment, le CAC Mid & Small est parfaitement stable.



Dans un communiqué publié dans la matinée, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs annonce avoir reçu une commande de la part de l'allemand Innolume portant sur un système de production d'épitaxie par jets moléculaires (MBE).



Innolume - qui fabrique des lasers à boites quantiques ultraperformants - prévoit d'utiliser la machine MBE 49 pour renforcer sa capacité de production et accompagner sa croissance, tout particulièrement sur le marché du 'cloud'.



Riber précise que le contrat doit s'accompagner d'une commande concernant des services et accessoires visant à moderniser une machine existante en vue d'accroître sa productivité avec l'intégration de nouvelles solutions.



Cette commande - qui sera livrée en 2024 - illustre selon Riber les effets des plans de relance actuellement mis en oeuvre dans l'industrie des semi-conducteurs en Europe.



L'action Riber avait progressé de 11,4% en 2023, surperformant ainsi un indice CAC Mid & Small en repli sur l'ensemble de l'année.





