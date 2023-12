Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: le titre grimpe, lancement d'un nouveau modèle information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - Riber progresse de plus de 6% mardi à la Bourse de Paris après le lancement d'un nouveau modèle d'équipement d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, ouvrant 'de belles perspectives de développement commercial' selon le groupe.



Le 'MBE 8000' - qui offre une productivité deux fois supérieure à celle des produits existants sur le marché - doit permettre à la société de répondre à tous les marchés en croissance des semi-conducteurs composés, transistors et capteurs en tête.



Le système est capable de produire des lots de huit wafers de 150 mm (six pouces) ou de quatre wafers de 200 mm (huit pouces), augmentant ainsi la capacité de 50% par rapport aux produits existants.



La dernière étape de qualification - par un grand fabricant américain - a permis de valider le MBE 8000 en termes de processus, de robustesse, de stabilité, d'ergonomie et de contrôle, explique Riber.



'Avec un coût de possession optimal et une grande capacité, le système MBE 8000 ouvre de belles perspectives de développement commercial pour l'avenir', souligne le groupe dans un communiqué.



Riber conçoit et fabrique des équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs, qui les utilisent à leur tour dans de nombreuses applications, allant de la photonique (lasers, capteurs...), aux réseaux 5G en passant par l'informatique quantique.



Le titre affiche un gain de plus de 9% cette année.





Valeurs associées RIBER Euronext Paris +6.23%