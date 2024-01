Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: le titre bondit après une nouvelle commande en Asie information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 09:21









(CercleFinance.com) - Riber enregistre l'une des meilleures performances du marché parisien mercredi en début de matinée suite à l'annonce d'une commande importante portant sur trois machines de production en Asie.



Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs indique avoir vendu trois systèmes de production destinés à un groupe industriel majeur dans le secteur des semi-conducteurs composés.



Cette commande 'de grande ampleur' selon les propres termes de l'entreprise comprend la fourniture de deux systèmes MBE 412 et d'un système MBE 6000 devant permettre au client de renforcer ses capacités de production.



L'acquisition d'un nouveau système MBE 6000, après la réception de deux premières unités en 2022 et 2023, doit par ailleurs lui permettre d'accroître sa capacité de production de transistors à effet de champ (PHEMT) à base de GaAs, dédiés aux communications mobiles.



D'après Riber, ce nouveau succès commercial illustre la 'totale satisfaction d'un client récurrent' ainsi que l'intérêt croissant du marché pour ses systèmes de production.



La société ajoute que cette commande atteste de sa position clé sur le marché asiatique, dont l'industrie des semi-conducteurs est l'une des plus dynamiques au monde.



La commande doit être livrée en 2024.



Aux alentours de 9h15, l'action Riber grimpait de 8,9% dans un marché parisien en hausse de 0,4%.





