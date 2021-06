Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber : le titre avance après une nouvelle commande Cercle Finance • 18/06/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - Le titre Riber progresse vendredi dans la matinée à la Bourse de Paris après l'annonce d'une commande pour une machine de recherche en Europe. Aux alentours de 10h00, l'action prend 2,2%, ce qui en fait l'une des hausses les plus notables du marché parisien en ce début de journée. Dans un communiqué publié ce matin, le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaire (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs indique avoir reçu une commande d'un système de recherche auprès d'un client italien. Istituto Nanoscienze, un institut de recherche du Conseil national italien de la recherche (CNR), a en effet fait l'acquisition d'une machine intégrant un dispositif de mesure de courbure en temps réel pour un pilotage avancée in situ du dépôt de couches minces sous vide. Cette machine - qui sera installée au laboratoire de la Scuola Nomale Superiore à Pise - doit être utilisée dans le cadre du développement d'un nouveau coprocesseur quantique destiné à la prochaine génération de dispositifs photoniques.

Valeurs associées RIBER Euronext Paris +0.25%