Riber: incertitude sur les perspectives, le titre recule

(CercleFinance.com) - Riber a fait état mercredi d'une stabilité de son chiffre d'affaires au premier semestre, tout en mettant en garde contre les incertitudes nées de la pénurie de processeurs.



Le fabricant d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs explique qu'il reste confronté à une pénurie de livraison de boîtiers électroniques, des composants indispensables au fonctionnement de ses machines.



'Il en résulte une incertitude sur le chiffre d'affaires des machines pour le deuxième semestre, les livraisons prévues de systèmes dépendant de la reprise des livraisons des boitiers électroniques', explique le groupe.



Au premier semestre, son chiffre d'affaires s'est élevé à 9,2 millions d'euros, soit un niveau stable par rapport à l'année précédente, les difficultés d'approvisionnement en composants n'ayant pas permis de livraisons additionnelles.



En parallèle, son carnet de commandes au 30 juin s'établissait à 30,6 millions d'euros, en progression de 76% par rapport à celui du 30 juin 2021.



Suite à ces annonces, le titre du spécialiste des équipement d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) perdait plus de 2,8% mercredi à la Bourse de Paris.





