Riber : importante commande provenant d'Asie

(CercleFinance.com) - L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Riber annonce une importante commande d'accessoires et de pièces détachées pour un montant supérieur à un million d'euros par un client en Asie dans l'industrie des écrans OLED. 'Cette commande, livrable en 2020, fait suite aux ventes d'évaporateurs livrés en 2017 et 2018 pour cette industrie', précise seulement la fabricant français de systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE).

Valeurs associées RIBER Euronext Paris +4.03%