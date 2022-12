Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: développement renforcé dans la technologie quantique information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 11:10









(CercleFinance.com) - Riber a annoncé mardi avoir renforcé son développement sur le marché des matériaux des processeurs quantiques, estimant que sa technologie pouvait aider la fabrication de puces 'à plus grande échelle'.



Dans un communiqué, l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs indique avoir commencé à mettre en oeuvre les outils permettant de fabriquer les briques de base pour les ordinateurs quantiques de future génération.



Le groupe estime en effet que sa technique de croissance des matériaux (MBE) est l'une des mieux positionnée au sein du secteur, ce qui l'a conduit à lancer un programme de laboratoire sur les ordinateurs quantiques.



D'après la société, la complexité de ces équipements de pointe - due au nombre de chambres ainsi qu'aux performances d'ultra pureté, d'ultra contrôle et d'ultra froid - est synonyme d'une valeur marchande 'de plusieurs millions d'euros' par machine.



Riber indique ainsi avoir remporté en octobre dernier une commande portant sur un équipement de recherche de plusieurs millions d'euros incluant plusieurs chambres et équipements afin d'offrir à un nouveau laboratoire de recherche européen des dispositifs liés à la MBE dans l'exploitation de matériaux devant constituer les futurs ordinateurs quantiques.



L'action progressait de 1,8% mardi matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce. La valeur accuse un repli limité de 5,8% depuis le début de l'année.





