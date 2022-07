Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: deux nouvelles commandes de machines information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 10:31









(CercleFinance.com) - Riber, un spécialiste des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, progresse de presque 6% lundi à la Bourse de Paris dans la foulée de deux nouvelles commandes de machines.



Le spécialiste des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) a annoncé lundi que le CNRS-CRHEA lui avait commandé un système 'Compact 21' afin de renforcer ses capacités de recherche sur les matériaux semi-conducteurs émergents.



Riber a également vendu à l'institut Foton, une autre émanation du CNRS, un second système 'Compact 21' également destiné à soutenir le développement de ses recherches.



L'entreprise précise que l'acquisition de ce deux équipements a été réalisée dans le cadre du projet Nanofutur, financé par l'Etat en vue de structurer la communauté académique française des nanotechnologies pour les dix prochaines années.



L'idée est de doter le secteur des équipements de pointe qui lui permettront de continuer à évoluer au meilleur niveau mondial.



Du point de vue de Riber, la commande de ces deux systèmes - dont la livraison est prévue en 2023 - illustre le succès commercial de sa gamme 'Compact 21', aujourd'hui le système MBE de recherche le plus vendu au monde.



A la Bourse de Paris, l'action Riber grimpait de 5,9% suite à ces annonces. Le titre affiche un gain de plus de 7% depuis le début de l'année, contre un repli de 13% pour le marché parisien.





