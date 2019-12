RIBER : deux commandes en Asie

(AOF) - Riber a annoncé la commande de deux systèmes de recherche en Asie. Une université asiatique a commandé deux machines de recherche destinées à l'étude de dispositifs électroniques et optoélectroniques. La première machine, un MBE Compact 21, servira pour la recherche fondamentale dans les domaines des LED haute brillance et des matériaux topologiques. La seconde machine, un MBE 412, est destinée au développement de lasers haute puissance pour la découpe laser. Ces deux machines seront livrées sur l'année 2020.

