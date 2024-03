Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: départ du directoire et nouvelle commande d'Asie information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - Dans la continuité des changements opérés en septembre 2023, le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) Riber annonce que son conseil de surveillance a mis fin aux fonctions de membre du directoire d'Emmanuel Routier.



Le directoire est désormais constitué de deux membres, à savoir Annie Geoffroy et Michel Picault, mais le conseil de surveillance se laisse l'opportunité de réfléchir à la nomination d'un nouveau membre du directoire dans le futur.



Par ailleurs, Riber a reçu une commande de plusieurs millions d'euros d'un nouveau client asiatique, portant sur un système MBE 412 automatisé pour renforcer sa capacité de recherche fondamentale et avancée sur les nitrures, commande qui sera livrée en 2024.





