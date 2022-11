Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: démission d'une membre du conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 15:39









(CercleFinance.com) - L'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs Riber a annoncé lundi soir la démission de Christine Monier de son mandat de membre indépendant du conseil de surveillance de la Société avec prise d'effet immédiat.



Le comité des nominations et des rémunérations va entamer la sélection de candidats afin de procéder à la proposition d'un nouveau membre indépendant du conseil de surveillance à l'occasion de la prochaine assemblée générale annuelle.





