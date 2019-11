RIBER décroche une commande de plusieurs millions d'euros avec le centre ZSW

(AOF) - Riber a annoncé la signature d'une commande de plusieurs millions d'euros d'un important centre de recherche européen, le ZSW. Ce dernier se consacre à la recherche et au développement dans les domaines du photovoltaïque, des sources d'énergie renouvelables, des batteries et des piles à combustible. La plate-forme automatique que livrera Riber consiste en deux systèmes MBE 412 4" en cluster. Associée à d'autres technologies de dépôt, elle sera utilisée par ZSW pour développer ces cellules solaires en couches minces à base de CIGS. Cette commande sera livrée en 2020.

