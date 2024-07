Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: croissance en vue grâce au carnet de commandes information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Riber a fait état mardi d'une forte progression de ses prises de commandes au premier semestre, une croissance qu'il explique par la vigueur actuelle du marché des semi-conducteurs.



Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs indique que son chiffre d'affaires s'est accru de 13% sur les six premiers mois de l'année pour atteindre 13,7 millions d'euros.



Le groupe souligne que le premier semestre a surtout été marqué par une forte progression de ses prises de commandes, avec huit commandes de systèmes engrangées, témoignant d'une forte demande à la fois dans les domaines de la recherche et de la production industrielle.



Au total, son carnet de commandes s'établissait à 36 millions d'euros au 30 juin dernier, soit une hausse de 18% sur un an.



La société - qui met en avant un marché 'stimulé par l'innovation' - explique qu'elle prévoit d'enregistrer de nouvelles prises de commandes au cours du second semestre.



Pour l'ensemble de l'exercice, Riber dit ainsi anticiper une croissance de son chiffre d'affaires, accompagnée d'une progression de ses résultats.



Suite à cette publication, l'action progressait de 0,8% mardi à la Bourse de Paris dans les premiers échanges, ce qui portait à plus de 32% ses gains depuis le début de l'année.





