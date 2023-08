Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber: commande pour un système MBE 412 en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 09:27









(CercleFinance.com) - Riber, fabricant d'équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce une commande de plusieurs millions d'euros en provenance d'Allemagne pour un système MBE 412, commande dont la livraison est prévue en 2024.



Cette machine automatisée sera utilisée pour la production de dispositifs optoélectroniques, et plus précisément la passivation des facettes des lasers, en particulier des lasers à boites quantique sur GaAs, couvrant différentes applications.



Développé il y a une dizaine d'années, le MBE 412 compte plus de 25 systèmes actuellement opérationnels à travers le monde. 'Sa modularité permet à la fois le développement et la production de nouveaux produits', affirme Riber.





