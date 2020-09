Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Riber : commande de services aux Etats-Unis Cercle Finance • 04/09/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Riber annonce une commande de services pour un montant supérieur à un million d'euros par un client industriel américain, commande qui sera livrée au cours du premier semestre 2021. 'Cette commande concerne la reconfiguration complète d'un système de production afin de moderniser ses fonctions et composants. Cette remise à niveau permettra d'utiliser le système pour de nouvelles applications', explique la société.

Valeurs associées RIBER Euronext Paris 0.00% RIBER Euronext Paris +5.07%