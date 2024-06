Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Riber: commande de la part d'un client historique français information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - Riber, un fabricant d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, a annoncé jeudi avoir obtenu une commande pour une plateforme de recherche de la part d'un client historique français.



Le spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE) indique avoir vendu un double système 'Compact 21' à l'Institut d'électronique de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN).



Equipé depuis le milieu des années 1980 d'un parc de machines Riber, l'IEMN va ajouter cette machine ultramoderne à ses lignes existantes afin de développer des hétéro et nanostructures et rechercher de nouveaux matériaux.



Cette acquisition vise à répondre aux défis de la prochaine génération de communication sans fil, la 6G, avec pour objectifs des débits ultra élevés, un faible temps de latence et une faible consommation d'énergie, ajoute Riber.



Cette nouvelle commande sera livrée en 2025.



L'action Riber s'inscrivait en hausse de 1,6% jeudi à la Bourse de Paris.





